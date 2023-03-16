Son ankette kimlerin oyu arttı, kimlerin oyu düştü

Mehmet Acet'in yazısı şöyle;



Son ankete göre kimlerin oyu arttı, kimlerin oyu düştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü grup toplantısında, 6’lı masanın 3/6 Mart tarihleri arasında yaşadığı büyük krize değinerek, ince ince göndermelerde bulundu.

“Bu toplantılarda öyle bir kavga çıktı ki, demokrasi tarihimizde eşi benzeri yok. Masanın altı üstüne geldi.” Dedi,

Devamında da, “Birileri önce masadan kalktı, sonra her nasılsa tekrar oturdu veya oturtuldu. Bu kavgada söylenen sözlerin, ortaya atılan ithamların, edilen hakaretlerin, yapılan tehditlerin çetelesini tutanlar herhalde epeyce kalın bir dosya sahibi olmuşlardır.” İfadelerini kullandı.

“Masanın altı üstüne geldi” ifadesi, zihinlerde ‘siyasi deprem’ çağrışımı yapıyor.

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Ki, muhalefetin 72 saat boyunca yaşadığı o derin kriz gerçekten de kolayca tamir edilebilecek türden bir kriz değil.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Olmadı, olamadı” diyerek köprüleri bütünüyle attıktan sonra geri döndüğü, geri dönüş şartlarının da kabul görmemesine rağmen yeniden masadan kalkmaya cesaret bulamadığı, gerçekten de örneği olmayan bir krizdi bu.

(Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a yetkili ve icracı cumhurbaşkanı yardımcılığı şartıyla masaya dönen Akşener, yetkili ve icracı olmaları şöyle dursun, bu iki ismin cumhurbaşkanı olarak atanmalarının bile garanti edilmediği bir sonuca rıza göstermek zorunda kalmıştı.)

Şimdi…

3/6 Mart arasında yaşanan takribi 72 saatlik bu krizin seçimlere şu kadar vakit kalmışken, seçmen tercihlerini etkilememiş olmasını düşünmek mümkün değil.

6 MART PAZARTESİ GÜNÜ YAPILMAYA BAŞLAYAN ANKETTEN HEM AKŞENER HEM DE KILIÇDAROĞLU İÇİN KÖTÜ HABERLER VAR

Kamuoyu araştırmalarıyla seçmenin nabzını düzenli bir şekilde tutan AK Parti, 6 Mart’ta saha çalışması başlayan bir anket yaptırdı.

Yeni tamamlanan araştırma, enteresan sonuçlar ortaya koydu.

Hem Cumhurbaşkanlığı seçimleri, hem de Meclis seçimleri için bu durum söz konusu.

Anketten çıkan sonuçlar, İYİ Parti’de çok ciddi bir düşüş olduğunu, oylarının %7’ler seviyesinin bile altına kadar gerilediğini ortaya koyuyor.

Bu durumda şu soru akla geliyor:

Peki, İYİ Parti’den kopan oylar nereye gidiyor?

Cevap veriyorum:

Önemli bir kısmı Muharrem İnce’nin şahsına ve partisi Memleket Partisi’ne, bir kısmı da Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan’a gidiyor.

Söz konusu anketten çıkan sonuçları şu şekilde özetleyebilirim:

-Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’nin oyları, İYİ Parti ve az da olsa CHP’den gelenlerle birlikte, %4,5’e kadar yükselmiş durumda.

-Enteresan bir veri: Meclis seçimleri söz konusu olduğunda, HDP dahil muhalefet blokunun tamamının oyları, uzun bir aradan sonra ilk defa %50 bandının altına (%49,2) gerilemiş durumda.

(8 ay önce, HDP hariç muhalefet bloku, Cumhur İttifakı’nın üstünde bir oya sahipti.)

-Muhalefet cephesinde ise, yine enteresan bir durum var.

Kılıçdaroğlu’nu merak ediyorsunuz ama ben önce Muharrem İnce’nin oy oranını vereyim:

Bu ankete göre, İnce’ye cumhurbaşkanı adaylığı için verilen desteğin oranı, %14’e yükselmiş durumda.

Bu durum, ortak adayla seçimleri ilk turda kazanmayı hedefleyen muhalefet için iyi bir haber değil.

Çünkü bu %14 oyun çok büyük bir bölümü, onların heybesinden gidiyor.

Kılıçdaroğlu’na verilen açık destek oranının %26’lar seviyesinde seyretmesi, bunun açık bir işareti.

HDP’nin aday çıkarmayıp destek vermesi halinde, Kılıçdaroğlu’nun oylarının yukarı doğru artması beklenebilir ama, İnce faktörü, kendisinin hayallerini kaçınılmaz olarak suya düşürebilir.

Mehmet Acet - Haber7