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Gündem Son ankette dikkat çeken sonuçlar
Gündem

Son ankette dikkat çeken sonuçlar

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, canlı yayında elindeki son anket sonuçlarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 22:52:00 -

TV100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş'ın sunuculuğunu yaptığı Eşit Ağırlık programına birçok araştırma şirketinin temsilcileri konuk oldu.

Elindeki son anketi paylaştı

Sunucu Erdoğan Aktaş'ın "Elinizde güncel bir tablo veya sonuç var mı?" sorusu üzerine Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, elindeki birkaç saat önce bitmiş bir analizinin olduğunu ifade etti.

İşte sonuçlar

Söz konusu araştırma hakkında "Sahasını hafta sonu yaptık" diyen Daşdemir'ın açıkladığı sonuçları göre siyasi partilerin oy oranı şu şekilde sıralandı:

AK Parti : 36.5
CHP : 26.7
İYİ Parti : 10.9
MHP : 10.2
HDP: 9.7
DEVA: 1.3
Türkiye Değişim Partisi: 1.1
Memleket Partisi: 0.8
Saadet Partisi: 0.7
Büyük Birlik Partisi: 0.6
Yeniden Refah: 0.7
Gelecek Partisi: 0.5

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