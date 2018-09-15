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Son 9 yılın en düşük temmuz cari açığı

Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı temmuzda 2017’nin aynı ayına kıyasla 2 milyar 960 milyon dolar azalışla 1 milyar 751 milyon dolara gerileyerek son 9 yılın en düşük temmuz ayı rakamı oldu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 10:54
Son 9 yılın en düşük temmuz cari açığı

Cari açık, temmuz ayında 1 milyar 751 milyon dolarla son 9 yılın en düşük temmuz ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası verilerine göre, cari işlemler açığı temmuzda 2017’nin aynı ayına kıyasla 2 milyar 960 milyon dolar azalışla 1 milyar 751 milyon dolara geriledi. Cari açık temmuzda son 11 ayın en düşük seviyesine indi. Aynı zamanda cari açık, temmuzdaki 1 milyar 751 milyon dolarla son 9 yılın en düşük temmuz ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. 

12 aylık cari açıktaki daralma temmuz ayında da devam etti. Haziranda 57 milyar 521 milyon dolar olan 12 aylık cari açık, temmuzda 54 milyar 561 milyon dolara indi. Geçen yılın temmuz dönemine göre de 12 aylık cari açık 17 milyar 239 milyon dolar gerilemiş oldu.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 10:54
  1. Cari açık
  2. Merkez Bankası

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