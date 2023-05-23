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Dünya Son 6 yılda 3 milyon 100 bin cinayet işlendi!
Dünya

Son 6 yılda 3 milyon 100 bin cinayet işlendi!

Yeniakit Publisher
2023-05-23 09:15:00 -
Son 6 yılda 3 milyon 100 bin cinayet işlendi!

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, dünya genelinde 2015-2021 arasında tahminen 3 milyon 100 bin insanın cinayetler nedeniyle öldüğünü belirtti.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, dünya genelinde 2015-2021 arasında tahminen 3 milyon 100 bin insanın cinayetler nedeniyle öldüğünü belirtti.

BM Viyana Ofisi'nde Suç Önleme ve Ceza Adaleti Komisyonu'nun 32'nci Oturumu düzenlendi. Oturumda konuşan UNODC Başkanı Waly, dünya genelinde neredeyse her kıtada istikrarsızlık ve çatışmaların yaşandığını, bu durum nedeniyle çok daha fazla insanın organize suç ve şiddete maruz kaldığını, bunun adaleti daha da ulaşılmaz hale getirdiğini belirtti.

Uyuşturucu kaçakçılığı, çeşitli organize suç oluşumları ve yolsuzlukların ülkeleri milyarlarca dolardan mahrum bıraktığını kaydeden Waly, "Kayıtlara göre dünya genelinde çatışma ve ihtilaflardan kaçan, zorla yerinden edilmiş kişilerin sayısı geçen yıl ilk defa 100 milyonu aştı. Dünya genelinde 2015-2021 arasında, tahminen 3 milyon 100 bin insan cinayetler nedeniyle hayatını kaybetti. 2020'de Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle cinayet oranlarında ılımlı bir düşüş yaşansa da 2021'de hızla tersine döndü." dedi.

(İLKHA)
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