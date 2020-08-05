  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Son 24 saatte Çin’de 27, Güney Kore’de 33 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:21:55 -
Son 24 saatte Çin’de 27, Güney Kore’de 33 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 27, Güney Kore'de 33 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı 27 Kovid-19 vakası tespit edilirken, yurt içi kaynaklı yeni vakaların tamamı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde saptandı.

Toplam vaka sayısının 84 bin 491'e çıktığı Çin'de, salgın süresince 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar salgına yakalanan 79 bin 47 kişinin iyileştiği ülkede 36'sının durumu ciddi olmak üzere 810 hasta halen tedavi görüyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı.

- Güney Kore'de 33 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 33 Kovid-19 vakası tespit edildi, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 456’ya yükseldiği Güney Kore'de virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 302’ye çıktı. Ayrıca ülkede şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 406 kişi iyileşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı