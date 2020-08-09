  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Son 24 saatte Çin'de 23, Güney Kore'de 36 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:57:45 -
Son 24 saatte Çin'de 23, Güney Kore'de 36 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 23, Güney Kore'de 36 yeni vakaya rastlandı. 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 8’i yurt dışı kaynaklı 23 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı yeni vakaların tamamı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde görüldü. 

Toplam vaka sayısının 84 bin 619’a çıktığı Çin'de, salgın süresince 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Bugüne kadar salgına yakalanan 79 bin 168 kişinin iyileştiği ülkede, 43’ünün durumu ciddi olmak üzere 817 hasta halen tedavi görüyor. 

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı. 

- Güney Kore 

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 36 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Salgında bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 305'e, toplam vaka sayısı da 14 bin 598’e çıktı. 

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 642 kişi iyileşti. Güney Kore'de 16’sının durumu ciddi olmak üzere 651 hasta halen tedavi görüyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj
Medya

Acun’un kanalında başörtülü kadın üzerinden rezil mesaj

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu televizyon kanalında, başörtülü bir kadın üzerinden sapkın LGBT’lerin propagandası yapıldı...
İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?
Teknoloji

İsmail Demir sinyali vermişti... Altay tankına motor bulundu mu?

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi sekteye uğrayan Altay Tankı'nda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Güney Kore'nin kendi K2 Black Pan..
Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor
Gündem

Yunanistan son şansını da kaybetti! Türkiye harekete geçmek üzere: Son emir bekleniyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in özel ricası üzerine sondaj çalışmasına ara veren Türkiye, Yunanistan'ın darbeci Sisi yönetimindeki Mısır ..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı