Sömürgeci FED faiz artışı için mart ayını işaret etti!

Bir sonraki toplantılarının öncesinde açıklamalarda bulunan Fed yetkililerine son olarak yönetim kurulu üyesi Lael Brainard eklendi. Brainard, salgın hastalıkla mücadele edilen iki yılın ardından sıfıra yakın mevcut faiz oranlarının yakın zamanda yükseltileceğine işaret eden en üst düzey yetkili oldu.

Brainard, gelecek dört yıllık dönem için Fed Başkan Yardımcılığı adaylığını değerlendiren Senato bankacılık komitesine dün Fed’in “bu yıl boyunca birkaç faiz artırımı gerçekleşmesini öngördüğünü” söyledi.

Brainard, “varlık alımları durdurulduğunda…bunu gerçekleştirebilecek bir durumda olacağız” diyerek merkez bankasının Mart ayında bitecek olan varlık alımlarını durdurma programına atıfta bulundu ve Fed’in 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşecek politika toplantısında faizlerin yükseltilmesi ihtimalinin önünü açtı.