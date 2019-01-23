Sömüren sömürene... Özdil'in kitabı karaborsada 1 milyon TL!
Atatürk sömürücüsü Yılmaz Özdil'in bugün 2500 TL'den satışa çıkan Mustafa Kemal isimli kitabının özel baskısı, karaborsada 5 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar satışa çıkarıldı.23 Ocak 2019 Çarşamba 16:38
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in eleştirilere neden olan 1881 limitli Mustafa Kemal kitabı, karaborsaya düştü. Tanıtımının yapıldığı ilk günden bu yana her kesimden tepki alan Özdil'in kitabı alışveriş sitelerinde satışa çıktı.
En düşük 5 bin TL
Kısa sürede çok sayıda ilanın açıldığı Mustafa Kemal kitabı için istenen en az ücret ise 5 bin lira.
1 milyona satan var
Alışveriş sitelerinde 5 bin, 20 bin, 25 bin, 50 bin liraya satışa çıkartılan kitaplar, 1 milyon liraya kadar fiyatlandırılarak satışa sunulmuş durumda. 2 bin 500 liradan satışa çıkartılan tartışmalı kitaplar ile Atatürk üzerinden maddi çıkar sağlanmaya devam ediliyor.
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