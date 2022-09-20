Somon buğulama tavada, fırında somon buğulama nasıl yapılır? Somon buğulama kaç dakikada pişer?

Somon

İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkelerinde sıkça tüketilen somon, kısa sürede kolayca pişirilebilmesi, birçok farklı tarife uyum sağlaması ve tam bir omega-3 deposu olması nedeniyle Türkiye’de de sofraların vazgeçilmezleri arasına girdi. Peki somon nasıl pişirilir? Aslına bakarsanız somonu pişirmenin tek bir yöntemi yok. İsterseniz fırında ya da ızgarada pişirin, isterseniz tencerede poşe yaparak yiyin. Hatta suşi tabaklarında sıkça karşımıza çıkan somonu çiğ bile yiyebilirsiniz. İşte somon nasıl pişirilir öğrenmek isteyenler için çeşit çeşit somon pişirme teknikleri…

İşte Hem hızlı hem de kolay bir balık tarifi

Somon buğulama tavada

Malzeme Listesi

450 gr somon filetosu (tek parça veya bir kaç parça halinde)

1/4 su bardağı elma sirkesi

1/2 su bardağı su

1 çay kaşığı tereyağı

1 tutam frenksoğanı

3 dal taze kekik

1/4 su bardağı taze fesleğen yaprağı

1/4 su bardağı taze maydanoz yaprağı

göz kararı tuz ve karabiber

Somon buğulama tavada nasıl yapılır?



Somonu tuz ve karabiberle ovun. Büyük bir teflon tavada sirke, su, tereyağı ve bütün baharat ve yeşillikleri karıştırın. Orta ateşte yavaşça kaynatın. Kaynamaya başlayınca somonu tavaya ekleyin. Eğer derisi varsa derisi alta gelecek şekilde yerleştirin. Tavanın kapağını kapatın ve 5-10 dakika boyunca bu şekilde pişirin. Bu süreci somonun boyutu ve sizin nasıl pişmiş sevdiğinize göre ayarlayabilirsiniz. Eğer ihtiyaç duyarsanız biraz daha tuz ve karabiber ekleyip sıcak servis edin.

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Somon Buğulama kaç dakikada pişer?

180 derecede yaklaşık 7 dakika pişiriyoruz

Fırında yapacağınız somon balığı sofranıza layık..

Malzemeler

3 parça somon balığı

1 kırmızı dolmalık biber

1 orta boy soğan

1 su bardağı dondurulmuş bezelye

1 su bardağı dondurulmuş mısır

2 havuç

bir miktar sıvı yağ

yarım limon

kırmızı biber

karabiber

tuz

Fırında somon buğulama tarifi nasıl yapılır?

Kırmızı biberi uzunlamasına, havuçları soyup halka şeklinde soğanı ise piyazlik doğrayın. Hepsini bir kaba alıp dondurulmuş bezelye ve mısırı ekleyin. Sıvı yağı, biberleri ve tuzu da ekleyip güzelce harmanlayın. Balıklarin iki tarafını da tuzlayın. Fırın poşetinin içine yerleştirip üzerine ince dilimlenmiş limonları koyun. Sebzeleri de balığın yanına koyup pişirin.

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Izgarada somon

Somonu en kolay pişirme tekniklerinden biri de ızgarada. Tek yapmanız gereken balıklarınızı limon suyu, tuz ve zeytinyağından oluşan marine sosunda 15 dakika beklettikten sonra ızgaraya almak. Üstelik somon ızgarada piştiğinde çok da hafif oluyor.

Şişte somon

Somonları kenarları 3 santimetre uzunluğunda küplere bölüp zeytinyağı ve limon suyuyla marine ettikten sonra ahşap şişlere dizin. Ardından ızgaraya yerleştirip 3 dakika pişirin. Böylece kısa süre içinde enfes bir somon yemeği hazırlamış olacaksınız. Şişte somon özellikle kebap meraklıları için çok uygun bir pişirme tekniği.

Poşe somon

Poşe tekniği ya da poşeleme balık, yumurta gibi malzemeleri sıcak suyun içinde pişirmeye deniyor. Somonu poşe tekniğiyle pişirmek için defne yaprağı, kişniş gibi baharatlarla birlikte streç filmden paketlerin içine sıkıca sarıp kaynamış suyun içine bırakmanız yeterli. Balığınız 10 dakika içinde pişecek. Üstelik hiç yağ kullanmamış olacaksınız ve tüm vitamin ve mineralleri de içinde kalacak.