Çak çak tatlısı tarifi: Çak çak tatlısı nedir? Ballı çak çak tatlısı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları

Çak çak tatlısı nedir? Çak çak tatlısı püf noktaları

Tatar tatlısı olarak bilinen, adı kadar kendi de tatlı olan Çak Çak tatlısı kolay yapımı ve görüntüsüyle gözlerimizi bayram ettiriyor. Çocukların bayılarak yiyebileceği bu lezzet aslında düğünlerde kilolarca un, şeker ve balla hazırlanıp misafirlere ikram etmek, evlerine götürmesi için hazırlanırmış.

Bu tatlının ilginç bir yanı da şerbetin su ile değil de bal ile hazırlanması. Balın şerbete kattığı tat ve kıvam daha farklı bir şerbet elde etmenizi sağlıyor. Tadı az da olsa ballı lokma tatlısına benziyor.

ATV'nin yeni dizi projesi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon ve duygu dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek olan dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca ve Pelin Akil gibi isimler yer alıyor. Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, dizide Cezayir Türk karakterini canlandırıyor. Cezayir Türk karakterinin en sevdiği tatlı olan ballı çak çak tatlısı tarifi ve malzemeleri ile izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Tarifi merak edenler, ''Ballı Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ballı Çak Çak tatlısı nedir, nasıl yapılır, hangi ülkeye ait, çak çak tatlısı nedir? İşte, favori tariflerinizden biri olmaya aday olan tarife dair detaylar...

BALLI ÇAK ÇAK TATLISI TARİFİ

Özbekistan'ın meşhur tatlısı ve Kazakistan mutfağına ait Tatar tatlı olarak da ballı çak çak tatlısı, ağız sulandıran görüntüsünün yanı sıra oldukça kolay hazırlanmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, hem çat kapı misafirlerinizin hem de ev halkının beğenişe sunabileceğiniz bir lezzet olan ballı çak çak tatlısı tarifi…

Tatar tatlısı olarak bilinen, adı kadar kendi de tatlı olan Çak Çak tatlısının malzemeleri şöyle;

Hamur için;

2 adet yumurta

Yarım çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı şeker

6 yemek kaşık dolusu un

1 kabartma tozu

Kızartmak için;

Sıvı yağ

Şerbet için;

4 yemek kaşık dolusu bal

3 yemek kaşığı şeker

İçi için;

Yer fıstığı yada iri doğranmış ceviz

Çak Çak Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurtaları ayrı bir kapta şeker ve tuzu ilave ederek çırpalım ,sonra yumurtaları bir kabın içine alıp ,un ve kabartma tozu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Hazır hamuru bir saat dinlendirelim. Dinlendikten sonra hamuru iki parçaya bölelim ve merdane ile 4 mm kalınlığında açalım. Açtığımız hamuru 4 cm genişliğinde şeritlere keselim ve yine uzunlamasına erişte şeklinde keselim, sonra yağı bir tencereye dökelim ve ocağa alıp yüksek ateşte kızdıralım, sonra hamurları kızgın yağda karıştırarak kızartalım ve geniş bir kabın içine alalım. Bir tencereye balı dökelim ve çok kısık ateşte eritelim ve şekeri ilave edip karıştırarak 2 dakika kaynatın. Yer fıstığı kızarttığımız hamurlara ilave edip sonra sıcak şerbeti eşit şekilde üzerine döküp karıştıralım sonra bir geniş tabağa alalım ve servis yapalım. Afiyet olsun

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