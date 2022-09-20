Orjinal kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte nasıl kızartılır? Ustasından kadınbudu köfte tarifi

Lezzetli tariflerden biri olan kadınbudu köfteyi denemek isteyenler arama motorlarında kadınbudu köftenin en pratik, en orjinal ve lezzetli tarifini sorguluyor. Kadınbudu köfte tarifini püf noktalarıyla iki farklı tarif şeklinde haberimizde bulabilirsiniz.

Kadınbudu köfte tarifi nasıl yapılır?

MALZEMELER

Köftesi için;

600g köftelik kıyma (az yağlı)

1 adet iri kuru soğan

1 yumurta

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Köfteleri bulamak için;

1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu

1/2 (yarım) çay bardağı buğday unu

1 yumurta

Kızartmak için;

2-3 su bardağı sıvı yağ

Orjinal kadınbudu köfte nasıl yapılır?



Kıymayı ikiye bölün. Yanmaz tavanıza 2-3 kaşık su ve kıymayı alın, kavurun. Kıymayı ateşten almaya yakın rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanlarınızı ekleyin. 1 dk. kadar kavurup sonrasında kıymayı soğumaya bırakın. Diğer yandan pirincinizi haşlayın. Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın. Yumurtayı ve baharatları ekleyin. Köfte harcını yoğurun. En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin. Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alın. Köftelere iri oval şeklini verin. Köfteleri, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya bulayın ve kızgın yağda kızartın.

Afiyet Olsun!

Kadın budu nasıl kızartılır?

Öncelikle köftede kullanılan kıymanın yarısı soğanla kavrularak kullanılır. İçine haşlanmış pirinç (ya da genellikle önceki günden kalan pilav) eklenir. Son olarak da un ve yumurtaya bulanarak kızartılır. Bu son aşama kadınbudu köftenin görüntüsünü de değiştirir.

Fırında Kadınbudu Köfte Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kg kıyma

1 adet soğan

1 çay bardağı pirinç

Tuz karabiber kimyon

Sıvı yağ

Dışı için :

2 yumurta

Galeta unu

Fırında Kadınbudu Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

İnce doğranmış soğana biraz yağ koyup kavuruyoruz, rengi değişmeden sadece ölecek kadar. Kıymanın yarısını soğana ilave edip kavuruyoruz. Tuz, karabiber, kimyon atıp karıştırıp altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Bir çay bardağı pirince 3 çay bardağı su koyup haşlıyoruz, suyu tamamen çekecek pirinçlerin şekli değişecek. Soğanlı kıymaya sade kıymayı pirinci katıp yoğuruyoruz. Biraz dinlendirin. Tepsiye yağlı kağıt seriyoruz. Köftelere iri bombeli şekil verip çırptığımız iki yumurtaya sonra da galeta ununa batırıp tepsiye diziyoruz. 190 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Üstü kızarınca altını çevirin. Afiyet olsun.

Kadınbudu köftenin püf noktaları

Köftelerin iyice kızarması ve çıtır çıtır olmaları için dış yüzeylerinin unlanması da önemli. Bu nedenle köftelerinizi şekillendirdikten sonra unlu tepsiye yerleştirmeli ve üstlerine de un serpmelisiniz. Un sayesinde köfteleriniz yumurtayı daha iyi tutar. Köftelerin kızartma yağının iyice ısınmış olması da önemlidir. Yumurta nedeniyle yağ köpüklenebilir, endişe etmeyin.

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