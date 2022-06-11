Somalili gencin Oktay Kaynarca'ya söylediği sözler şaşkına çevirdi

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisini ekranlara getirmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir etkinliğe katıldı.

Davete tek başına gelen ünlü oyuncu, "Yeni projem için hazırlıklar hızlanıyor. Bu yaz bana tatil yok" diye konuştu.

Kaynarca kendisini görünce aracından inip yanına gelen Somalili hayranına "Oğlum sen nereden çıktın?" diyerek şaşkınlığını ifade etti. Hayranı ise "Sizi çok seviyoruz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın hastasıyız" dedi.