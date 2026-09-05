Somali’den Türkiye için dikkat çeken çıkış: Aramızı bozmaya çalışan kiralık kişiler var!

Türkiye ile Somali arasında yıllar içerisinde giderek güçlenen stratejik ortaklığa ilişkin Somali hükümetinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Abdulfatah Kasim Mohamud, Shabele Media Network'e verdiği röportajda Türkiye'nin Somali'deki varlığını ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Mohamud, Türkiye-Somali ilişkilerini hedef alan çevrelerin bulunduğuna dikkat çekerek sert ifadeler kullandı.

“TÜRKİYE SOMALİ'YE YENİ GELMEDİ”

Türkiye'nin Somali halkına verdiği desteğin yeni başlamadığını özellikle vurgulayan Mohamud, iki ülke arasındaki dostluğun Somali'nin en zor dönemlerine dayandığını söyledi.

Türkiye'nin diğer ülkelerin Somali'de bulunduğu bir dönemde ülkeye gelerek önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Mohamud, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Somali'ye yeni gelmedi, Somali halkına destek vermeye de yeni başlamadı. Türkiye, farklı ülkelerin bulunduğu bir dönemde buraya geldi ve Somali'nin içinde bulunduğu zor durumdan çıkmasına yardımcı oldu.”

“ORDUMUZU EĞİTTİ, EKONOMİYE DESTEK VERDİ”

Somalili Bakan, Türkiye'nin desteğinin yalnızca insani yardımlarla sınırlı kalmadığına da dikkat çekti.

Türkiye'nin Somali'nin güvenlik kapasitesinin geliştirilmesinden ekonomiye ve kamu hizmetlerine kadar birçok alanda ülkenin yanında olduğunu belirten Mohamud,

“Ordumuzu eğitti, ekonomik alanda ve kamu hizmetlerinde destek sağladı.”

Türkiye'nin yıllar içerisinde Somali'ye yönelik desteğinin kapsamının genişlemesiyle iki ülke arasındaki ilişkiler insani yardım boyutundan stratejik ortaklık seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE-SOMALİ İLİŞKİLERİNİ HEDEF ALANLARA SERT TEPKİ

Mohamud'un açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise Türkiye'nin Somali'deki varlığının son dönemde neden hedef haline getirildiğine ilişkin sözleri oldu.

Somalili Bakan, Türkiye'nin sürekli tartışmaların merkezine çekilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

“Türkiye neden şimdi sürekli gündeme getiriliyor? İki ülke arasındaki, insani yardımdan stratejik ortaklığa ulaşan ilişkileri kötülemek isteyen kiralık kişiler var.”

Mohamud'un açıklaması, Somali hükümetinin Türkiye ile kurulan stratejik ortaklığa verdiği önemi bir kez daha ortaya koyarken, iki ülkenin ilişkilerini hedef alan çevrelere de doğrudan mesaj niteliği taşıdı.

İNSANİ YARDIMDAN STRATEJİK ORTAKLIĞA

Türkiye'nin Somali ile ilişkilerinde dönüm noktalarından biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında Somali'ye gerçekleştirdiği ziyaret olmuştu.

Takip eden yıllarda Türkiye'nin Somali'ye yönelik desteği insani yardımın ötesine geçerek sağlık, altyapı, eğitim, ekonomi ve güvenlik alanlarına yayıldı.

Somali ordusunun eğitimine verilen destek de iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin önemli unsurlarından biri haline geldi.

Mohamud'un son açıklaması ise Mogadişu yönetiminin, Türkiye ile kurulan bu ilişkinin dışarıdan gelecek girişimlerle zedelenmesine karşı tavrını açık biçimde ortaya koydu.