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Aktüel

Somali'deki bombalı saldırıda en az 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-04 00:57:45 -
Somali'deki bombalı saldırıda en az 2 kişi öldü

ABUJA (AA) - Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, Mogadişu'nun Hamarjajab bölgesindeki restoranda bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırıda 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti.

Üzerinde patlayıcı madde bulunan saldırganın restorana girmeden güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu aktarıldı.

Saldırganın kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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