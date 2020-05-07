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Aktüel

Somali'de sel felaketinde 16 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-07 07:18:47 -
Somali'de sel felaketinde 16 kişi öldü

ABUJA (AA) - Bileşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Somali'de etkili yağışların yol açtığı sellerde 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

UNOCHA'dan yapılan açıklamada, ülkenin Puntland, Galmudug ve Jubaland bölgelerinde başlayan nisan-haziran döneminde etkili olan yağışlar dolayısıyla 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, afet nedeniyle şimdiye kadar 200 bin kişinin de yerinden olduğu kaydedildi.

Bölgelerde selin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve çekirge istilası da eklenince insani durumu daha da kötüleştireceği ifade edildi.

Somali'de şimdiye kadar 873 Kovid-19 vakası görülürken, 39 kişi virüsten hayatını kaybetti.



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