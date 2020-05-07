Somali'de sel felaketinde 16 kişi öldü
ABUJA (AA) - Bileşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Somali'de etkili yağışların yol açtığı sellerde 16 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
UNOCHA'dan yapılan açıklamada, ülkenin Puntland, Galmudug ve Jubaland bölgelerinde başlayan nisan-haziran döneminde etkili olan yağışlar dolayısıyla 16 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, afet nedeniyle şimdiye kadar 200 bin kişinin de yerinden olduğu kaydedildi.
Bölgelerde selin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve çekirge istilası da eklenince insani durumu daha da kötüleştireceği ifade edildi.
Somali'de şimdiye kadar 873 Kovid-19 vakası görülürken, 39 kişi virüsten hayatını kaybetti.