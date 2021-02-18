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Dünya Somali'de operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Dünya

Somali'de operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik askeri operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 16:21:00 -
Somali'de operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik askeri operasyonda 20 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Somali ordu komutanlarından General Odawa Yusuf Rageh, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, operasyonun Aşağı Şabelle bölgesinde yapıldığını belirtti.

Rageh, alınan bir istihbarat sonrasında operasyonun yapıldığını ve 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyonda bazı askerlerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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