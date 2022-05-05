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Dünya Somali'de ölü sayısı artıyor
Dünya

Somali'de ölü sayısı artıyor

Somali'de Eş-Şebab'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 09:35:00 -
Somali'de ölü sayısı artıyor

Somali'de Eş-Şebab terör örgütünün, 3 Mayıs'ta Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu üssüne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirildi.

Burundi ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Orta Şabelle bölgesindeki saldırıda hayatını kaybeden kişilerin, barış gücüne bağlı Burundili askerler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Eş-Şebab tarafından 3 Mayıs'ta askeri üsse düzenlenen saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği, 25 askerin yaralandığı, 5'inin de kaybolduğu kaydedildi.

Saldırıya karşılık veren barış gücü askerleri 20 Eş-Şebab üyesini etkisiz hale getirdi.

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