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Aktüel

Somali'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan havaalanları 4 ay sonra açıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 19:10:58 -
Somali'de Kovid-19 nedeniyle kapatılan havaalanları 4 ay sonra açıldı

ABUJA (AA) - Somali'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uluslararası uçuşlara kapatılan havaalanları yeniden faaliyete geçti.

Somali hükümeti, ülkede 4 ay önce Kovid-19 nedeniyle kapatılan havalimanlarında bugünden itibaren uluslararası uçuşların başlatıldığını bildirdi.

Seyahatten 3 gün önce yolcuların Kovid-19 testi yaptırmak zorunda olduğu belirtilen açıklamada, "Seyahat edenlerin Kovid-19 olmadığını ispatlayan bir sağlık raporu göstermesi gerekiyor. Bu sertifika seyahat süresinden en geç 72 saat önce alınmalı." uyarısı yapıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle kapatılan okulların da 15 Ağustos'ta açılması bekleniyor.

Somali'de şimdiye kadar 3 bin 212 Kovid-19 vakası görüldü, 93 kişi hayatını kaybetti.

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