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Gündem Somali'de bombalı saldırı! 4 Türk vatandaşı yaralandı!
Gündem

Somali'de bombalı saldırı! 4 Türk vatandaşı yaralandı!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 4 Türkiye vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 10:48:00 -
Somali'de bombalı saldırı! 4 Türk vatandaşı yaralandı!

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 4 Türkiye vatandaşının yaralandığı bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre dün öğle saatlerinde başkent Mogadişu'da bir patlama meydana geldi.

Patlamanın bir bombalı saldırı sebebiyle yaşandığı, saldırının bölgedeki Türk işçileri taşıyan bir aracı hedef aldığı kaydedildi.

Bölge kaynakları, saldırıda 4 Türk vatandaşının yaralandığını belirtti.

Saldırıyı Eş Şebab üstlendi.

Eş Şebab tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bölgede faaliyet gösteren yabancılara ait bir aracın hedef alındığı kaydedilirken, saldırıda hedef alınanların Türk vatandaşı olduğuna dair bir ayrıntıya yer verilmedi.

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Yorumlar

katil haydut amerikanın deaşı/şebabı/fetösü/pkksı vs vs BAŞARAMAYACAKSINIZ GÜÇLÜ TÜRKİYEYİ VE İSLAMIN YÜKSELİŞİNİÖNLEYEMEYECEKSİNİZ

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Aslan Egemen

İngiliz istihbaratının işi.. Doğu Afrika'da Türkleri görmek istemiyorlar. Eş Şebap denen münafık terör örgütünü kullanıyorlar.
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