Somali'de bombalı saldırı! 4 Türk vatandaşı yaralandı!
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 4 Türkiye vatandaşının yaralandığı bildirildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 4 Türkiye vatandaşının yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre dün öğle saatlerinde başkent Mogadişu'da bir patlama meydana geldi.
Patlamanın bir bombalı saldırı sebebiyle yaşandığı, saldırının bölgedeki Türk işçileri taşıyan bir aracı hedef aldığı kaydedildi.
Bölge kaynakları, saldırıda 4 Türk vatandaşının yaralandığını belirtti.
Saldırıyı Eş Şebab üstlendi.
Eş Şebab tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bölgede faaliyet gösteren yabancılara ait bir aracın hedef alındığı kaydedilirken, saldırıda hedef alınanların Türk vatandaşı olduğuna dair bir ayrıntıya yer verilmedi.