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Somali'de BM özel temsilcisi 'istenmeyen adam' ilan edildi

BM Somali Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, ülke iç işlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle istenmeyen adam ilan edildi.

01 Ocak 2019 Salı 23:58
Somali'de BM özel temsilcisi 'istenmeyen adam' ilan edildi

Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler(BM) Özel Temsilcisi Nicholas Haysom'ın Somali'de çalışmasının bundan böyle kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, BM temsilcisinin kasti olarak ülke iç işlerine müdahale ettiği ve BM protokollerini çiğnediği bildirildi.

Haysom, geçen hafta Somali hükümetine yazdığı mektupta, ülkenin Güney Batı eyaletindeki başkanlık seçimlerinde aday olan eski Eş-Şebab Sözcüsü Muhtar Ebu Mansur'un gözaltına alınmasının yasal gerekçesini ve bunun akabinde Baidoa kasabasında çıkan eylemlerde BM destekli askerlerinin göstericilere ateş açıp açmadığını sorularını yöneltmişti.

Nicholas Haysom, Eylül 2018'de, BM Genel SekreteriAntonio Guterres tarafından Somali Özel Temsilciliği görevine getirilmişti.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 23:58
  1. somali
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