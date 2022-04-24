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Dünya Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü
Dünya

Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restoranda meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 09:45:00 -
Somali'de bir restoranda patlama: 6 ölü

Polis yetkilisi Abdi Mohamud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da Lido Plaj'ındaki bir restoranda intihar saldırısı olduğu tahmin edilen bir patlama meydana geldiğini belirtti. Mohamud, patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Mohamud, aralarında Somali Polis Komutanı Abdi Hassan Mohamed Hijaar ve milletvekillerin bulunduğu çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin saldırı sırasında restoranda olduğunu söyledi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu öne sürüldü.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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