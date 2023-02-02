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Dünya Somali'de 4 asker idam edildi
Dünya

Somali'de 4 asker idam edildi

Somali'de birlikte görev yaptıkları bir askeri öldürmek suçundan hüküm giyen 4 asker idam edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 16:22:00 -
Somali'de 4 asker idam edildi

Somali'de birlikte görev yaptıkları bir askeri öldürmek suçundan hüküm giyen 4 asker, başkent Mogadişu'da idam edildi.

Somali ordusu ile Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatından (NISA) yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'da 4 askerin idam cezalarının infaz edildiği bildirildi.

Askeri mahkeme, Mogadişu'da, Aşağı Şabel ve Gedo bölgesindeki sınır kasabası Dolow'da başka askerlerin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 4 askeri idama mahkum etmişti.

Somali Silahlı Kuvvetleri Savcı Yardımcısı Muhammed Abdullahi Khalif, başkent Mogadişu'daki infaz alanında gazetecilere açıklamalar yaptı.

Khalif, taammüden bir başka askere ateş ettikleri ve öldürdükleri gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan ve suçlu bulunan Bukhari Awil Mohamud, Ali Mohamud Hussein, Abdirisaaq Ahmed Mukhtar ve Mohamed Nur Sheikh Warre'nin cezalarının infaz edildiğini bildirdi.

Somali askeri mahkemesi, uluslararası baskılara ve eleştirilere rağmen yıllardır ölüm cezalarını infaz ediyor.

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