Somali istihbaratı: O örgüt üst düzey isimlere suikast hazırlığında!
Somali'de Mogadişu hükümeti istihbaratı, Eş Şebab'ın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a suikast hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürdü.
Somali'de Mogadişu hükümeti istihbaratı, Eş Şebab'ın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a suikast hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürdü.
İstihbarat teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, El Kaide'nin Doğu Afrika kolu Eş Şebab'ın, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'ye suikast hazırlığında olduğu iddia edildi.
Somali istihbaratı, yetkilileri Eş Şebab'ın planlarına dair bilgilendirdiklerini belirtti.
Mogadişu hükümeti ve Eş Şebab ise konuya dair bir açıklama yapmadı.
Eş Şebab yakın dönemde ülkedeki saldırılarını artırıyor.
Kaynak: Mepa News