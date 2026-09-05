  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 köprü ve 10 otoyol için özelleştirme kararı! İşletme hakkı 30 yıllığına devredilecek Yüzüne haykıran itirafçılar ve hiçbirine cevap veremediğin iddialar karşısında! Çöken senin senaryon Ekrem Başkentte fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: Gözaltı kararları var Dinleyenler resmen mest oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 yaşındaki torunu sesiyle beğeni topladı Süper Lig’in en değerli takımı belli oldu! Rakiplerine resmen fark attı Üsküdar’da kritik seçim günü! Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi İran'dan Güney Kore'ye sert uyarı: Bunu savaş sebebi sayarız! Denizolgun’u canlı gören son kişiydi! "Korkudan yüzüne bakamadım" ABD'de motorin fiyatında tarihi rekor! Bir yılda yüzde 58 arttı Arap basınından çarpıcı Türkiye-İsrail haberi! Tel Aviv Ankara'yı ABD'ye şikayet etti
Yerel Soma'da korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Yerel

Soma'da korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Soma'da korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, 12 hava aracı ve çok sayıda kara ekibinin katılımıyla yoğun şekilde müdahale ediliyor.

Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi’nde bugün saat 12.50 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarının da desteğiyle bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, çalışmalara 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı katılıyor.
Yangın bölgesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda yakından takip edildiği bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23