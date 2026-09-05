Soma'da korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa'nın Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan orman yangınına, 12 hava aracı ve çok sayıda kara ekibinin katılımıyla yoğun şekilde müdahale ediliyor.
Soma ilçesi Cenkyeri Mahallesi’nde bugün saat 12.50 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarının da desteğiyle bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, çalışmalara 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı katılıyor.
Yangın bölgesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda yakından takip edildiği bildirildi.