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Aktüel Soma'da bir maden şirketinin işletme müdürü bıçaklanarak öldürüldü
Aktüel

Soma'da bir maden şirketinin işletme müdürü bıçaklanarak öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:28:47 -
Soma'da bir maden şirketinin işletme müdürü bıçaklanarak öldürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden şirketinin işletme müdürünün, iş görüşmesi için gelen kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi.

İddiaya göre, özel bir maden şirketinin işletme müdürü olan maden mühendisi Tuncay Çelik (43), Turgutalp Mahallesi Kozanlı Caddesi Demirkent Sitesi'nde büro olarak kullandığı evinin zemin katında G.A. (27) ile görüştü.

İşe alım görüşmesi yapıldığı sırada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.A, bıçakla Çelik'i yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Göğsünden yaralanarak Soma Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


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