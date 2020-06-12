Solunum yolu hastalıklarına karşı doğal ilaç! Nanenin bilinmeyen faydaları...

Nane, Ballıbabagiller familyasının Mentha cinsini oluşturan, yüzyıllardır alternatif tıpta kullanılan ve özellikle solunum yolu hastalıklarına birebir gelen bir besindir. İçerdiği maddeler sayesinde insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır.

A vitamini deposu olmasının yanı sıra kalsiyum, magnezyum, potasyum ve omega-3 bakımından da oldukça zengin olan nane, birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Uzmanlar, nanenin her gün taze bir şekilde tüketilmesini tavsiye etmektedir. İşte nanenin bilinmeyen faydaları...

- Solunum yolu hastalıklarına karşı etkili bir doğal ilaçtır. Solunum yollarını temizler, iltihaplanmaları önler.

- Basur oluşumunu engeller.

- Tükürük bezlerini enfeksiyonlardan temizler, ağız kokusunu giderir.

- Kaynatılarak buharı koklandığında sinüs yollarını açar. Vücuda oksijen alımını arttırır.

- Nanenin sakinleştirici ve ferahlatıcı bir etkisi vardır.

- Nane kansızlık sorununa birebir gelmektedir. Ayrıca uzmanlar, her gün taze nane tüketmenin vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minarelleri karşıladığını söylemektedir.

- Taze halde çiğnendiğinde diş eti aralıklarındaki besin atıklarının enfeksiyona neden olmasını önler. Diş etlerini güçlendirerek diş yüzeyini temizler.

- İçerdiği mentol sayesinde yaşanan hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına birebirdir.