  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 50 terörist etkisiz hale getirildi

Putin'e bir şok daha! Kendi savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermek istiyorlar

Altın için Cem Özüak’tan şok sözler! 'Altın güvenli liman değil' dedi ve tarih verdi

Rusya dünyaya duyurdu: Yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk

MHP’li vekil Mehmet Fendoğlu, Erdoğan’dan talep etti: Son bir kez daha kaldırılmalı

Ordumuzun gücüne güç katacak! Tarih verildi

Bunlar mı topluma örnek olacak? Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticisi küfür yağdırdı

İzmir'de alçak saldırı! Bulun bu şerefsizi

'Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek' demişti! 2 kişi tutuklandı

Bu ne rezalet! Sıra Gülşen ve Aleyna Tilki’ye mi geliyor? Yarı çıplak kalça sallamalı Ramazan etkinliği
Yerel ‘SOLOTÜRK’ Çanakkale semalarında çocuklar için uçtu
Yerel

‘SOLOTÜRK’ Çanakkale semalarında çocuklar için uçtu

Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Anadolu Hamidiye Tabyaları’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde uçuş gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 19:04:00 -
‘SOLOTÜRK’ Çanakkale semalarında çocuklar için uçtu

Türk Hava Kuvvetleri gösteri ekibi SOLOTÜRK, Anadolu Hamidiye Tabyaları’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde uçuş gerçekleştirdi. Binlerce kişinin katıldığı gösteri uçuşu büyük beğeni topladı.

‘SOLOTÜRK’ gösteri uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için Anadolu Hamidiye Tabayaları’nda saat 15.30’da gösteri uçuşu yaptı. Üzerinde boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olan F-16 savaş uçağının Çanakkale Boğazı üzerinde yaptığı gösteri nefes kesti.

2022 yılı yeni gösteri paketinin ilk uçuşu

SOLOTÜRK’ün 2022 yılı yeni gösteri paketinin ilk uçuşu Pilot Binbaşı Emre Mert komutasında gerçekleşti. Uçuş emniyet subayı olarak SOLOTÜRK Pilotu Binbaşı Murat Bakıcı görev yaparken, sunumu ise Üsteğmen Alper Şen gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları´nın 107’nci yıl dönümü nedeniyle 25 Nisan 2022 Pazartesi 11.50’de 57. Alay Vefa Yürüyüşü Etkinliği çerçevesinde Şehitler Abidesinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay