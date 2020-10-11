Şölen’e TSE’den Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi

Hijyen ve gıda güvenliğini odağına alarak üretimlerini sürdüren ve dünyada COVID-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren süreci yakından takip ederek gerekli tüm önlemleri alan Şölen, Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 mücadelesi kapsamında hazırladığı COVID- 19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’nda yer alan 200’den fazla kriteri yerine getirerek denetimlerden başarıyla geçti. Şölen, TSE COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı kapsamında yer alan; atık yönetiminden üretim alanlarına, personel servisleri ve yemekhanelerden gibi ortak kullanım alanlarından iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarına kadar birçok farklı konudaki koşulları yerine getirerek belgeyi almaya hak kazandı. Şölen’in, COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi ile pandemi sürecinde de hijyenik, yüksek kalite standartlarında ve güvenilir üretim yaptığı bir kez daha teyit edilmiş oldu.