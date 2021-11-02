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Medya Solcuların tahminleri patlayan ekonomisti yine salladı! "Pandemi araya girmeseydi Erdoğan çökecekti"
Medya

Solcuların tahminleri patlayan ekonomisti yine salladı! "Pandemi araya girmeseydi Erdoğan çökecekti"

Ekonomide sürekli sallama tahminlerde bulunan ancak hiçbiri de tutmayan solcuların Atilla Yeşilada isimli ekonomisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini hedef aldı. Yeşilada, deistliğini, ilk seçimde gideceğini iddia ettiği Erdoğan'a bağladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 22:22:00 - 2021-11-02 22:38:00

 yeniakit.com.tr 

"Dolardan kaçın, dolar düşecek" ve "Merkez Bankası faiz indirmeyecek" diyen fakat hep söylediğinin tersi çıkmasıyla rezil olan solcuların ekonomisti Atilla Yeşilada, "yalan eğitmeni" Sedef Kabaş'a konuk oldu.

Deistliğini Erdoğan'a bağladı

"Senin aklın ve iraden yok mu?" dedirten sözler sarfeden Atilla Yeşilada, deistliğini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı. AK Parti hükümetine "siyasi İslam" diyen ve ebediyyen tarihe karışacağı temennisinde bulunan Yeşilada, "2019 yılında Erdoğan sayesinde siyasi İslam'ın ebediyyen tarihe karışacağını söyledim. Siyasi İslam sayesinde hepimiz deist olduk." diye konuştu.

Pandemi araya girmeseymiş, Erdoğan rejimi çökecekmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin ilk seçimde kaybedeceğini söyleyen Yeşilada, hülyalarını şöyle sıraladı:

"Eğer bu pandemi araya girmeseydi Erdoğan rejimi zaten çökecekti. 2 yıl bir süre kazandılar. Ama artık bundan sonra seçimi hiç bir şekilde kazanamayacakları gibi... Stockholm sendromuna tutulmuş muhaliflerin olduğu gibi "yok ordu gelecekmiş", "SADAT yola çıkacakmış" falan... kusura bakmayın, burası Sudan değil. Böyle şeyler olmaz. O yüzden de paşa paşa ilk seçimde kaybedecek ve emekliye ayrılacak kendisi."

"Burası gulu gulu ekonomisi oldu"

Pandemi ve dolar saldırılarına göğüs geren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlığının olmadığını iddia eden Atilla Yeşilada, "Erdoğan veya AKP'ye karşı hiçbir şahsi düşmanlığım yok. Ama kendi adıma çektiğim son Youtube videosunda sorunumu anlattım. Burası gulu gulu ekonomisi oldu. Burada ekonomi falan yok artık. Bir sabah kalkıyor birisi, o sabah nasıl hissediyorsa öyle emrediyor." ifadesinde bulundu. 

Salladığı hiçbir tahmin tutmuyor!

Solcuların ekonomisti Atilla Yeşilada, 3 ay önce doların düşeceğini açıklamıştı. Salladığı tahmin tutmayan Yeşilada, doların yükselmesiyle rezil oldu.

"Merkez Bankası faiz indirmeyecek" de demişti

Ayrıca Yeşilada, Eylül sonuna kadar faizin inmeyeceğini söylemişti. Ancak Merkez Bankası Eylül ayında 100 baz puan indirim yapmış ve faizi yüzde 19'dan 18'e çekmişti. 

Tahminlerinde sürekli çakılan sözde ekonomistin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kafayı takması manidar karşılandı.

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