Solcu T24, Bozkurt mu oluyor?

Cumhur İttifakı, Meclis'te ezici çoğunluğu elde etti. Cumhurbaşkanlığı seçimi de ikinci tura kaldı. Tüm anketler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, PKK destekli aday Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğunu gösteriyor.

Adaylarının geride olduğunu bilen CHP medyası, milliyetçi kesimin oylarını alabilmek için harekete geçti. Solcu T24, ATA İttifakı'nın gözünü boyamak için milliyetçi haberler yapmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı algı operasyonuna girişilen haberde, "Bozkurtlar diriliyor" görseli kullanıldı.

Söz konusu haber, "Bayram değil seyran değil, solcu T24 Bozkurtlar Diriliyor afişini niye destekler tarzda haberleştiriyor" yorumlarına neden oldu.

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