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Kültür - Sanat Edebiyatta yeni dönemi resmen başladı! Yapay zeka ile yazılan kitaplara özel ödül verilecek
Kültür - Sanat

Edebiyatta yeni dönemi resmen başladı! Yapay zeka ile yazılan kitaplara özel ödül verilecek

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Edebiyatta yeni dönemi resmen başladı! Yapay zeka ile yazılan kitaplara özel ödül verilecek

Yapay zekanın edebiyatta kullanımı aylardır tartışılırken Fransa’da dikkat çeken bir yarışma başlatıldı.

Yapay zekayla yazılan eserlerin prestijli edebiyat ödüllerindeki yeri tartışılırken bu kez yapay zeka kullanımını doğrudan şartlarının arasına alan yeni bir ödül ortaya çıktı. Fransa’da başlatılan Prix Pascal de Littérature IA, yazar ile yapay zekanın birlikte oluşturduğu yayımlanmamış kurgu eserleri kabul edecek.

 

Hangi yapay zekayı kullandığını açıklamak zorunlu

Yarışmaya katılacak yazarlardan 10 bin ile 50 bin kelime arasında, daha önce yayımlanmamış bir eser göndermeleri isteniyor. Katılımcılar ayrıca metni hazırlarken hangi yapay zekâa modelini kullandıklarını ve modele verdikleri komutları da bildirecek. ChatGPT, Claude, Gemini ve LLaMA dahil olmak üzere büyük dil modellerinin tamamına izin veriliyor. Yarışmaya dünyanın her yerinden başvuru yapılabilecek ancak eserlerin Fransızca olması gerekiyor.

 

Kazanan kitabın yayımlanması sağlanacak

Yarışmanın kazananına verilecek en önemli ödül ise eserin yayımlanması olacak. Başvuruların kasım ayı sonunda sona ermesi planlanırken önce 10 eserden oluşan kısa liste hazırlanacak. Kazananın ise aralık ayının başında açıklanması bekleniyor. Eserleri değerlendirecek jüri; yazarlar, eleştirmenler, gazeteciler, filozoflar ve yayıncılardan oluşacak.

 

Yalnızca kurgu olması yetmeyecek

Yarışmanın şartları arasında dikkat çeken başka bir madde daha bulunuyor. Gönderilecek eserlerin kurgu olması istenirken aynı zamanda insanlığı tehdit eden etik, sosyal veya çevresel bir sorunun çözümüne katkı sunması bekleniyor.

 

Adını Blaise Pascal’dan aldı

Prix Pascal, adını Fransız matematikçi, filozof ve yazar Blaise Pascal’dan alıyor. İlk mekanik hesap makinelerinden birinin geliştirilmesine katkı sağlayan Pascal, aynı zamanda “Pensées” adlı eseriyle edebiyat ve felsefe tarihinde önemli bir yere sahip.

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