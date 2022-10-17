Solcu STK’lardan facia istismarı

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Bartın’da 41 madencimizin şehit olduğu patlama sonrası devletin bütün kurum ve kuruluşları seferber olurken, vakıf ve dernekler de İslami ve insani sorumluluklarının gereğini yerine getirerek bölgeye koştu. İHH Afet Yönetimi, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve Beşir Derneği, maden kazası bölgesine intikal ederek geceli gündüzlü çalışmalara katıldı.

İHH Bartın ekibinin yanı sıra Sakarya ve Karabük ekipleri yardım çalışmalarına destek için bölgeye gelerek gece boyunca yakınlarından sevinçli haber bekleyen aileler için çadır kurup, battaniye dağıttı. Kızılay, Bartın’da 130 personel, 100 gönüllü, 29 araç, 2005 battaniye, 18 çadır, 1 adet 2 bin kişilik sahra mutfak kiti ile sahadaydı.

Türkiye Diyanet Vakfı, Mobil İkram Aracı ile bölgede hizmete koştu. Diyanet Vakfı, Bartın Devlet Hastanesi önündeki ailelere ve ekiplere çeşitli ikramlarda bulundu.

Beşir Derneği, olay yerinde AFAD koordinasyonunda çalışmalara katılarak 25 kişilik ekip, 4 araç, 3 çadır, 1000 kişilik çorba, 2000 kişilik çay, 1500 adet su ve 135 adet meyve suyu ikramı ile faaliyetlere dahil oldu.

İslami ve insani kuruluşlar yardım için gecesini gündüzüne katarken, sol zihniyet ise yine provokasyona soyundu. Umut-Sen, Gençlik Komiteleri, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, madenci ölümlerini protesto ederek “Kaza değil cinayet” şeklinde vicdansızca hazırlanan pankartlar açıp sloganlar attı.