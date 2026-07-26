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Kültür - Sanat Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar....
Kültür - Sanat

Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar....

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Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar....

Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Sanatçının farklı tarihlerde hazırladığı üç ayrı vasiyetin eylül ayında açıklanması bekleniyor.

Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Sanatçının farklı tarihlerde hazırladığı üç ayrı vasiyetin eylül ayında açıklanması bekleniyor.

Kadir İnanır, zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 27 Haziran’da hayatını kaybetti. Ölümünün ardından sevenlerini yasa boğan 77 yaşındaki sanatçı bu kez mirası ve vasiyetleri ile gündeme geldi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, usta oyuncu, ilk olarak 2015 yılında bir vasiyet hazırladı. Ardından 2022 yılında noter huzurunda iki ayrı vasiyet daha hazırladı. İçeriği henüz açıklanmayan vasiyetlerin, yasal sürecin tamamlanmasının ardından eylül ayında açılacağı öğrenildi. Böylece İnanır’ın malvarlığını kimlere bırakmayı tercih ettiği de resmi olarak netleşecek.

 

ÖZEL KOLEKSİYONLARI DA MİRASTA

Kadir İnanır’ın mal varlığı arasında yalnızca gayrimenkul ve banka hesapları değil, yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlar da bulunuyor. Usta oyuncunun yaklaşık 25 adet Rolex saatinin yanı sıra ağırlıklı olarak S.T. Dupont, Cartier, Dunhill ve Zippo marka altın kaplama çakmaklardan oluşan koleksiyonu ile özel işlemeli yüzükleri de dikkat çekiyor.

Kurbağalara olan ilgisiyle tanınan İnanır’ın, dünyanın farklı ülkelerinden topladığı yaklaşık 3 bin kurbağa figürü de koleksiyonunun önemli parçaları arasında yer alıyor.

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