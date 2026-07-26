'Kabe'de hacılar hu der Allah' Youtube'da en fazla arananlar belli oldu

Dünyada "yükselişteki sorgular" listesine Türk etkisi YouTube'da en çok yapılan sorgular dünya genelinde incelendiğinde, Türkiye'nin aksine liste geçen yıla göre değişmedi. Bu kapsamda dünyada en çok "song", "movie", "video", "songs" ve "dj" sorgularının yapıldığı belirlendi. "Yükselişteki sorgular" incelendiğinde ise bu yılın ocak-haziran döneminde ilk sırada dizisi de ilgi çeken "Yeraltı" araması öne çıkarken bunu "TikTok mashup 2026" ve "trending music" sorguları izledi. "Trending music" sorgusunu "Sevdiğim Sensin" ve "bairan song" ifadelerinin takip ettiği görüldü.