Solakların ve trollerin 'Maliye Bakanı' adayı Özgür Demirtaş Twitter'da engel şampiyonu çıktı!

Solakların ve Twitter trollerinin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş ‘engel şampiyonu’ çıktı.

Kendine ayar veren kullanıcıları engelliyor

Türkiye’nin bulduğu doğalgazı küçümseyen sözde ‘ekonomist’ unvanına sahip Özgür Demirtaş’ın Twitter’da çok sayıda sosyal medya kullanıcısını engellediği ortaya çıktı.

Demirtaş, Twitter’da kendisine ayar verenlere cevap veremeyince çareyi engellemekte buluyor. Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunması haberinden sonra tüm Türkiye ortak bir sevinç yaşarken, ülkenin düşmanları gibi bir tavır sergileyen Demirtaş ise ‘küçümser’ bir paylaşımda bulunmuştu.

Demirtaş’ın, kendisinin attığı "Dünyanın en büyük enerji rezervlerine sahip olan Venezuela’da, bir Bidon Petrol, bir tane Damak Çikolata bile etmiyor..." tweetine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısını engellediği öğrenildi.

Twitter kullanıcısının o paylaşımı:

Bu paylaşımın altına yorum yazan onlarca Twitter kullanıcısı da Demirtaş’ı eleştirdikleri için engellendiklerini söyledi. Kendi paylaşımlarına karşı yorum yapan herkesin engellendiği öğrenilen Demirtaş'a sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilerde bulunuldu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Öte yandan Demirtaş bugün; dolar, euro ve altında yaşanan hareketliliği fırsat bilerek faiz lobilerinin iştahını kabartacak açıklamalara yer verdi. Piyasalardaki değişimi çarpıtan Demirtaş, "Bir dahaki toplatıda ciddi bir faiz arttırımı umuduyla TL değerleniyor. Bu umudu asla kırmayın" ifadelerini kullanmıştı.