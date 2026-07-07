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Göründüğü gibi kolay değil: Yufkanın 10 aşamalı zorlu yolculuğu

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Göründüğü gibi kolay değil: Yufkanın 10 aşamalı zorlu yolculuğu

Sofraların vazgeçilmez lezzeti yufka, hamurun yoğrulmasından paketlenmesine kadar 10 farklı aşamadan geçerek yoğun bir emek ve sabırla tüketicilere ulaştırılıyor.

#1
Foto - Göründüğü gibi kolay değil: Yufkanın 10 aşamalı zorlu yolculuğu

Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan yufka, hamurun yoğurulmasından pişirilip paketlenmesine kadar yaklaşık 10 aşamadan geçerek tüketiciyle buluşuyor. Dışarıdan kolay gibi görünen ama üretim sürecinin arkasında ise saatler süren yoğun bir emek yer alıyor.

#2
Foto - Göründüğü gibi kolay değil: Yufkanın 10 aşamalı zorlu yolculuğu

Yufkacılık mesleğine 12 yıl önce çırak olarak adım attığını belirten Hanife Öztekin, zamanla edindiği tecrübeyle kendi işletmesini kurduğunu söyledi. Yufka üretiminin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayan Öztekin, bir yufkanın sofraya ulaşıncaya kadar yaklaşık on farklı aşamadan geçtiğini belirtti. Üretim sürecinde hamurun yoğrulmasıyla başlayan emeğin, kesme, bezeleme, açma, pişirme, sulama ve paketleme gibi birçok aşamayla devam ettiğini ifade eden Öztekin, bu sürecin yoğun emek ve dikkat gerektirdiğini dile getirdi. Yufka üretiminde en çok fiyat algısının kendilerini zorladığını söyleyen Öztekin, verilen emeğin çoğu zaman yeterince görülmediğini ifade etti. Tüketicilerin yalnızca son ürünü gördüğünü belirten Öztekin, üretimin arkasındaki zahmetin ise çoğu zaman fark edilmediğini söyledi. Öztekin, "Bir paket sigaraya verilen para kimseye fazla gelmiyor. Ama aynı kişi yufkaya verdiği ücreti pahalı bulabiliyor. Oysa yufkanın arkasında saatler süren bir emek var. İnsanlar bu süreci görse, fiyatın aslında emeğin karşılığı bile olmadığını daha iyi anlayacaktır" dedi.

#3
Foto - Göründüğü gibi kolay değil: Yufkanın 10 aşamalı zorlu yolculuğu

Kuru yufkanın hazırlanma sürecinin sanılandan çok daha zahmetli olduğunu dile getiren Öztekin, hamurun yoğrulmasından paketlenmesine kadar yaklaşık on aşamadan geçtiğini söyledi. Öztekin, doğru şekilde kurutulup muhafaza edilen kuru yufkanın ise bir yıl boyunca bozulmadan saklanabildiğini belirtti. Talebin özellikle kış aylarında arttığını ifade eden Öztekin, bayram öncesinde ise üretimin yaklaşık 50-60 kilogram yükseldiğini söyledi. Yoğunluğun özellikle arife gününden önceki günlerde yaşandığını belirten Öztekin, bunun yanında müşterilerin baklava ve benzeri ürün taleplerini de karşılamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

#4
Foto - Göründüğü gibi kolay değil: Yufkanın 10 aşamalı zorlu yolculuğu

Yaklaşık bir yıldır yufka üretiminde çalışan Suna Dilek, mesleği iş başında öğrendiğini söyledi. Üretim sürecinin her aşamasını zamanla öğrendiğini belirten Dilek, hâlâ kendisini geliştirmeye devam ettiğini ifade etti. Mesleğe başladığında hiçbir aşamayı bilmediğini dile getiren Dilek, ustalarının yönlendirmesiyle basma, ezme, dizme ve yufkanın hazırlanma sürecindeki birçok işi öğrendiğini söyledi. Üretimin bazı bölümlerinde görev aldığını kaydeden Dilek, tüm aşamaları öğrenmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

#5
Foto - Göründüğü gibi kolay değil: Yufkanın 10 aşamalı zorlu yolculuğu

Yufka üretiminin fiziksel açıdan oldukça yorucu olduğunu ifade eden Dilek, gün boyunca ayakta çalışmanın zaman zaman bel ve bacak ağrılarına neden olduğunu söyledi. Kısa molaların ardından yeniden işlerinin başına döndüklerini belirten Dilek, üretim sürecinin yoğun emek gerektirdiğini vurguladı. Suna Dilek, "Maliyeti az gibi görünse de emeği çok fazla olan bir iş. Gün sonunda yoruluyoruz ama üretimin aksamaması için çalışmaya devam ediyoruz" diye kaydetti. Özellikle kış ayları, Ramazan ayı ve bayram öncesinde üretim temposunun belirgin şekilde arttığını dile getiren Dilek, bu dönemlerde hazırlanan hamur miktarının neredeyse iki katına çıktığını söyledi. Yoğun günlerde mesainin geç saatlere kadar sürdüğünü belirten Dilek, artan talebi karşılayabilmek için daha büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

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