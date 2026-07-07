Göründüğü gibi kolay değil: Yufkanın 10 aşamalı zorlu yolculuğu

Yufkacılık mesleğine 12 yıl önce çırak olarak adım attığını belirten Hanife Öztekin, zamanla edindiği tecrübeyle kendi işletmesini kurduğunu söyledi. Yufka üretiminin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayan Öztekin, bir yufkanın sofraya ulaşıncaya kadar yaklaşık on farklı aşamadan geçtiğini belirtti. Üretim sürecinde hamurun yoğrulmasıyla başlayan emeğin, kesme, bezeleme, açma, pişirme, sulama ve paketleme gibi birçok aşamayla devam ettiğini ifade eden Öztekin, bu sürecin yoğun emek ve dikkat gerektirdiğini dile getirdi. Yufka üretiminde en çok fiyat algısının kendilerini zorladığını söyleyen Öztekin, verilen emeğin çoğu zaman yeterince görülmediğini ifade etti. Tüketicilerin yalnızca son ürünü gördüğünü belirten Öztekin, üretimin arkasındaki zahmetin ise çoğu zaman fark edilmediğini söyledi. Öztekin, "Bir paket sigaraya verilen para kimseye fazla gelmiyor. Ama aynı kişi yufkaya verdiği ücreti pahalı bulabiliyor. Oysa yufkanın arkasında saatler süren bir emek var. İnsanlar bu süreci görse, fiyatın aslında emeğin karşılığı bile olmadığını daha iyi anlayacaktır" dedi.