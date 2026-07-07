CHP’li başkan hem yolu yapmıyor hem cezayı basıyor! Yaptığın ‘adil’ mi senin?

Ege’nin incisi İzmir, CHP’li yerel yönetimlerin elinde adeta çile duraklarına dönmeye devam ediyor. Son skandalın adresi ise İzmir'in Dikili ilçesi oldu. Dikili’ye bağlı Çandarlı ile Denizköy mahalleleri arasındaki bağlantı yolu, yaklaşık 8 yıldır asfaltlanmayarak tarla yolu gibi bırakıldı.

Özellikle yaz aylarında turizm sezonunun açılmasıyla yoğunlaşan yoldaki derin çukurlar, sürücüleri canından bezdirdi, vatandaşların zar zor sahip oldukları arabalarında büyük maddi hasarlara yol açtı.

“YOLUNU SEVEYİM ADİL”

Her seçim döneminde meydanlarda “asfaltlama” sözü veren ancak koltuğa oturduktan sonra vatandaşın yüzüne bakmayan CHP’li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, bölge halkının sabrını taşırdı. Yıllardır yollarının yapılmasını bekleyen mağdur Dikilililer, seslerini duyurabilmek amacıyla yol kenarındaki istinat duvarlarına sprey boyayla “Yolunu Seveyim Adil” yazarak trajikomik bir protestoya imza attı.

HİZMET GÖTÜREMEDİKLERİ YERE ZABITA GÖNDERDİLER!

“Protesto hakkı kutsaldır” diyerek sözde ifade özgürlüğü savunucusu kesilen CHP’liler, söz konusu kendileri olunca yine tam tersi hareket ettiler.

Vatandaşın haklı isyanına kulak tıkamaya devam eden CHP’li belediye idaresi, çözümü yolu yapmakta değil, faturayı vatandaşa kesmekte buldu. Gelen son bilgilere göre, duvar yazılarını panikle sildiren belediye ekipleri, protestoyu gerçekleştiren vatandaşları tespit ederek Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası kesti.

8 yıldır bölgeye bir metrekare asfalt dökmeyen, hizmet götürmeyen CHP’li belediyenin, ceza kesmek için yıldırım hızıyla harekete geçmesi “CHP belediyeciliğinin gerçek yüzü” yorumlarına neden oldu.

BELEDİYE SİLDİ VATANDAŞ YAZDI: SİZİ YENECEĞİM

Yolu yapmayan ama cezayı basan zihniyete karşı Dikili halkı geri adım atmadı. Ceza ve silme işlemlerinin ardından aynı bölgeye yeniden giden vatandaşlar, bu kez de duvarlara “İbret Caddesi”, “Sizi Yeneceğim Adil”, “CHPES Sevgi Yolu” gibi ifadeler yazarak CHP'li Adil Kırgöz'ün hizmetsizlik belediyeciliğine isyan etti.

Bölge sakinleri, “Yolumuzu yapmayanlar, anında ceza kesmeyi biliyor. Bu cadde CHP zihniyetinin ibret vesikasıdır” diyerek tepkilerini dile getirdi.