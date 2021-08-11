Solakların tavsiyesinden bakın ne çıktı! Pandemiyle din dersinin ne alakası var hokkabazlar!

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Türk-İslam kültürüne olan muhalefetini her fırsatta dile getiren solcular, provokatif eylemlerine devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 buçuk senedir okulların kapalı olması nedeniyle bir bildiri yayınlayan Sol Parti, okulların açılması için aklınca önerilerde bulundu. Bazı maddeler yayınlayan solcular, okulların açılması için söz konusu maddelerin hayata geçirilmesini istedi.

Ancak bazı maddelerde amacın ‘eğitimin aksamadan devam etmesi’ olmadığı, pandeminin süs olarak kullanıldığı ve İmam Hatip Liselerinin ve din dersinin hedef alındığı görüldü.

Ayrıca sol ideolojinin propagandasının yapılması ve hükümete yönelik saldırılar da dikkatlerden kaçmadı.

Şarlatanlığa soyunan Sol Parti’nin yayınladığı maddeler arasında şu üçü ayrıca dikkat çekti:

*Eğitime yeterli ek bütçe ayrılmalıdır. Kamusal eğitimi yük görmekten vazgeçilmeli, tüm özel öğretim ve özel özel eğitim kurumları kamulaştırılmalı, okullar dinci vakıfların bilimsellik ve laiklik karşıtı uygulamalarından arındırılmalıdır.

*12-18 Yaş aralığındaki tüm öğrenciler ve eğitim emekçileri hızlı bir şekilde aşılanmalıdır. İktidarın bilimselliği reddetme tercihi yüzünden toplumun içine sürüklendiği aşı karşıtlığına izin verilmemeli, toplum bilgilendirilmelidir.

*Sınav sonuçlarında görülen başarısızlıklar AKP iktidarının uyguladığı ideolojik eğitim politikasının bir sonucudur. Rekabetçi, piyasacı, eşitsiz, gerici politikalar sonucu, 12 yıllık eğitim zorunlu olmaktan çıkmıştır, binlerce çocuk eğitim hakkını kullanamamaktadır. YKS’de barajın düşürülmesi uygulaması da bu gerçeği gizleme amaçlı alınmış bir karardır.