Solak medyanın algısı elinde patladı! Çöpten yemek topladı... Gerçek başka çıktı!

İstanbul Beykoz’da çöp konteynerinden yiyecek toplayan bir kadının görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu. O görüntüler üzerine harekete geçen Beykoz Kaymakamlığı çok daha farklı bir gerçekle karşılaştı.

İstanbul Beykoz’da çöp konteynerinden yiyecek toplayan bir kadının görüntüsü gündem olmuştu. Ancak kadının durumuyla ilgili gerçek başka çıktı. Görüntüler üzerine Beykoz Kaymakamlığı’na bağlı sosyal dayanışma vakfı, 45 yaşındaki kadına yardımcı olmak için harekete geçti. Kaymakamlık yetkilileri kadına ulaşarak Kocaeli Gebze’de ikamet ettiği belirledi. Kadının ailesinin üzerine Gebze’de üç katlı bina ve iki lüks marka minibüs olduğu bilgisine ulaşıldı. Kadın, kaymakamlığın yardım talebini reddetti.