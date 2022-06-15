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Gündem Solak medyanın algısı elinde patladı! Çöpten yemek topladı... Gerçek başka çıktı!
Gündem

Solak medyanın algısı elinde patladı! Çöpten yemek topladı... Gerçek başka çıktı!

Solak medyanın gündeme getirdiği çöpten yemek toplayan kadının fotoğrafları sosyal medyada binlerce etkileşime girmişti. Beykoz kaymakamlığı gerçeğin bambaşka olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 11:25:00 -
Solak medyanın algısı elinde patladı! Çöpten yemek topladı... Gerçek başka çıktı!

İstanbul Beykoz’da çöp konteynerinden yiyecek toplayan bir kadının görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu. O görüntüler üzerine harekete geçen Beykoz Kaymakamlığı çok daha farklı bir gerçekle karşılaştı.

İstanbul Beykoz’da çöp konteynerinden yiyecek toplayan bir kadının görüntüsü gündem olmuştu. Ancak kadının durumuyla ilgili gerçek başka çıktı. Görüntüler üzerine Beykoz Kaymakamlığı’na bağlı sosyal dayanışma vakfı, 45 yaşındaki kadına yardımcı olmak için harekete geçti. Kaymakamlık yetkilileri kadına ulaşarak Kocaeli Gebze’de ikamet ettiği belirledi. Kadının ailesinin üzerine Gebze’de üç katlı bina ve iki lüks marka minibüs olduğu bilgisine ulaşıldı. Kadın, kaymakamlığın yardım talebini reddetti.

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Yorumlar

Nur

Sosyal medya da sazan çok hayretle izliyorum bu milletin sağ duyusu derinliği yokmu muhakeme etme gücünü kaybetmiş adeta sosyal medya mı bu hale soktu sizi ey tc li medya manyakları

havva BULUT

akit eyer 1 kişi gercekten çöpten ekmek topluyorsa işallah Allah katında bunun vabali senin olsun
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