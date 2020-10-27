Solak medyanın 29 ekim yalanı kısa sürdü!
Kemalizmden beslenen solak medya her milli bayramda olduğu gibi 29 Ekim yaklaşırken de provokasyon girişiminde bulundu. 29 Ekim kutlamalarının yasaklandığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.
yeniakit.com.tr
Kemalist medya her milli bayramda olduğu gibi 29 Ekim yaklaşırken de provokatif haberler yapaya başladı.
Milli bayramlar üzerinden toplumu bölmeye kalkışan Kemalist medya koronavirüs öncesinde de yaptığı ‘milli bayramlar yasaklanıyor” yalanını koronavirüs pandemisi sonrasında alınan tedbirleri de bahane ederek ayyuka çıkardı.
Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanmasının yasaklandığını iddia etti.
Solak medya tarafından ortaya atılan mesnedsiz iddia sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.
İçişleri solak medyayı yalanladı
Yalan haber üzerine İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı, yazılı bir açıklama ile iddiaları yalanladı.
Açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında salgın riskini en aza indirerek kutlamaların coşkulu bir şekilde yapılacağı vurgulandı.
İşte yapılan o açıklama: