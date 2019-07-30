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Sol bilekteki ağrı kalp krizi sinyali

Vücudumuzun herhangi bir organında başlayan ağrı ya da ince sızı, çok ciddi hastalıkların belirtisi olabilir. Sol bilekte hissedilen ağrı, kalple ilgili bir rahatsızlığınıza öncü sinyali olabilir.

30 Temmuz 2019 Salı 16:02
Sol bilekteki ağrı kalp krizi sinyali

Kalbimiz s.o.s vermeden önce vücudumuzun birçok bölgesinde belirtiler baş gösterir. Kusma, nefes alamama, terleme ve bulantı gibi anormal durumlar olası bir kalp hastalığının belirtileri arasında gösterilir. Sol elimizin bileğine yayılan ani sızılar da olası bir kalp hastalığımızın en büyük nişanelerinden biridir. Sol bileğimizde geçmeyen bir sızı yaşıyorsak, mutlaka bir kalp doktoruna görünmekte fayda var. Kalp krizi genelde ortaya yaş ve daha ileri seviyedeki insanlardan görülen bir rahatsızlık gibi görünse de özellikle son dönemlerde gençlerde de sıklıkla meydana gelmektedir.  Her yıl 200 bin insanın kalp rahatsızlığından öldüğü ülkemizde, hayati önem taşıyan organımızla ilgili rahatsızlık belirtileri veren ağrıları ciddiyetle takip etmekte fayda var.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:02
  1. kalp
  2. kalp krizi

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