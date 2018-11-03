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ŞOK’un 9 aylık cirosu 8,7 milyar liraya ulaştı

2018’in üçüncü çeyrek finansal sonuçları açıklanan ŞOK Marketler, yılın ilk 9 ayında yüzde 35’lik satış artışı ile 8,7 milyar TL ciro elde etti.

03 Kasım 2018 Cumartesi 09:48
ŞOK’un 9 aylık cirosu 8,7 milyar liraya ulaştı

ŞOK Marketler, 2018’in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.

851 yeni mağaza

Açıklamaya göre; açılan yeni mağazaların da katkısıyla satış gelirleri, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 37 artarak 3,3 milyar TL ciroya ulaştı. Yılın ilk 9 ayında ise yüzde 35’lik satış artışı ile 8,7 milyar TL ciro elde etti. ŞOK Marketler, 2018’in ilk 9 aylık döneminde 270 milyon TL yatırım yaparak 851 yeni mağaza açtı ve toplam mağaza sayısını 6.211’e çıkardı ve 3.700 yeni istihdamla toplam çalışan sayısı 28 bine ulaştı. Şirketin ilk 9 aylık dönemindeki net kârı ise 121,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

"Her gün düşük fiyatlı ürünler sunmaya devam ediyoruz"

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 9 aylık finansal sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Tüketici fiyat enflasyonunu baskılayan, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayan fiyat politikamızın olumlu sonuçları bu dönemde daha da çok hissedildi. ŞOK Marketler olarak, müşterilerimize her gün düşük fiyatlı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Bu sayede fiyatlarımız, açıklanan enflasyon rakamlarının her zaman altında kalıyor. Yaptığımız işin müşterilerimize ve ülke ekonomimize ne kadar büyük bir fayda sağladığını bir kez daha gördük.”

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:48
  1. ŞOK Marketler
  2. istihdam
  3. ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel

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