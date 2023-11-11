Sökülen ağaç pahalıya patladı, yerine 2 bin 103 ağaç diktiler

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da enkaz kaldırma işlemleri esnasında Antakya ilçesi Zenginler Mahallesi’nde iş makinesi operatörü 1 palmiye ağacını yerinden sökmüştü. Yaşanan olay sonrası Hatay Valiliği’nin girişimleriyle Elazığ Doğa Geri Dönüşüm A.Ş. Yöneticisi Mikdat Dağoğlu, TEMA vakfına 2 bin ağaç bağışında bulunmuştu. Mahkeme sürecinin ardından Antakya ilçesi Maraşboğazı mevkiinde 100 fidanı toprakla buluşturan Elazığ Doğa Geri Dönüşüm A.Ş., Hatay Valiliği’nin girişimleriyle palmiye ağacını söktüğü aynı noktaya da Mersin’den getirdiği 3 yetişkin palmiye ağacını dikti. Firma, sökülen 1 ağacın yerine yaklaşık 210 bin TL’lik ağaç dikiminde bulundu.

“Operatörümüz yıkım öncesi ağacı söktü”

Elazığ Doğa Geri Dönüşüm A.Ş. şantiye şefi İnşaat Mühendisi Sevgi Yıldırım, palmiye ağacının sökülmesinden dolayı üzgün olduklarını dile getirerek “Burada bina ağır hasarlıydı ve yıkılması gerekiyordu. İş güvenliği açısından binanın ön kotundan girilmesi gerekiyordu. Binanın ön kısmında da bir palmiye ağacı vardı. Operatörümüz yıkım öncesi ağacı söktü. Bu yaşananlar için çok üzgünüz” dedi.

“Toplamda bize 210 bin TL’ye mal oldu”

Mühendis Yıldırım, sökülen palmiye ağacı yerine 2 bin fidan TEMA vakfına bağışta bulunduklarını, 100 fidanı bizzat toprakla buluşturduklarını ve aynı noktaya 3 yetişkin palmiye ağacı diktiklerini belirterek “Yaşananları birazcık da olsa telafi edebilmek için yıktığımız ağacın yerine yenilerini diktik. TEMA Vakfı’na 2 bin ağaç bağışta bulunduk. Aynı zamanda Maraşboğazı'na kendi ellerimizle 100 fidan diktik. Buraya da 3 ağaç ektik. Toplamda; 2103 ağaç diktik. Mutluyuz, Hatay’a destek olmak için buradayız. Hatay yeniden eski haline gelsin istiyoruz. Diktiğimiz ağaçlar inşallah eskisinden daha güzel olur. 1 ağaç sökmüştük, aynı yere Mersin’den 3 ağaç getirip diktik. Toplamda bize 210 bin TL’ye mal oldu. Yaptığımız hatayı bir nebze de telafi edebildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.