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Yerel Şoke eden görüntü! Ayakkabıların içine gizlenmiş halde bulundu
Yerel

Şoke eden görüntü! Ayakkabıların içine gizlenmiş halde bulundu

Samsun'da kargoyla gönderilen ayakkabılara gizlenmiş 1 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 19:39:00 - 2023-02-20 20:53:44
Şoke eden görüntü! Ayakkabıların içine gizlenmiş halde bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde, kargoyla gönderilen spor ayakkabıların tabanlarına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli E.A'yı kargo firmasına gelen ayakkabı kutularını teslim alacağı sırada yakaladı.

Uyuşturucu ele geçirildi

Kutulardaki iki çift spor ayakkabıyı inceleyen ekipler, ayakkabıların taban kısımlarına zulalanmış 1 kilo 450 gram metamfetamin maddesini ele geçirdi.

Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
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