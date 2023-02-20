Şoke eden görüntü! Ayakkabıların içine gizlenmiş halde bulundu
Samsun'da kargoyla gönderilen ayakkabılara gizlenmiş 1 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Samsun'un Canik ilçesinde, kargoyla gönderilen spor ayakkabıların tabanlarına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli E.A'yı kargo firmasına gelen ayakkabı kutularını teslim alacağı sırada yakaladı.
Uyuşturucu ele geçirildi
Kutulardaki iki çift spor ayakkabıyı inceleyen ekipler, ayakkabıların taban kısımlarına zulalanmış 1 kilo 450 gram metamfetamin maddesini ele geçirdi.
Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
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