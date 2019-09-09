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Söke CHP’den 96. Yıl Kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe örgütü, CHP’nin kuruluşunun 96.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:30
Söke CHP’den 96. Yıl Kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe örgütü, CHP’nin kuruluşunun 96. Yıldönümünü kutladı. İlk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunum töreni gerçekleştirildi.


Törende; CHP Söke İlçe Başkan Vekili Ali Kemal Özcan, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç başta olmak üzere Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan, belediye meclis üyeleri ve partililer bulundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı.


Daha sonra ilçe merkezine geçilerek burada CHP İlçe Yönetimi adına Başkan Vekili Ali kemal Özcan bir basın açıklaması yaptı. Özcan açıklamasında; “96.yılını kutladığımız ve Cumhuriyetimiz ile eş değer partimizin doğum günü kutlu olsun. Köklerini Milli Mücadelenin tamimler, kongrelerle sürdürdüğü ’Ulusal uyanışın’ kendisi olan partimiz; kurucumuz, ebedi şefimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 9 Eylül 1923 yılında ’Halk Fıkrası’ adıyla kurulmuştur. Ülkemiz tarihine naçiz bir şekilde: İnönü, Kütahya, Sakarya, Dumlupınar ve Afyon ile özetlenecek ulusal mücadeleyi ve Mudanya, Lozan ile taçlanan tam bağımsızlığını kazanan anlayışın yanı sıra saltanatın kaldırılmasından Cumhuriyetimizin ilanı ile süren modernleşme hamleleri ile muasır medeniyet aleminde hak ettiği yeri almasında gerçekleştirdiği devrimlerle ruhumuzda asli yerini alan partimiz: Aydınlanmanın ve modernleşmenin projesidir. Partimiz, üstünde durduğumuz bu cennet vatanda devleti ve toplumu inşa etmiş evrensel anlayışın ürünüdür. Kuruluş felsefesini ırk veya sınıf temelinde değil tüm ulusun benliğinde oluşturmuş, halen bu esaslar dairesinde yoluna güçlü adımlarla devam etmektedir. Merkezinde insan bulunan bu anlayış, insan için sevgiyi esas alarak büyümektedir. Biliyoruz ki her şey bir insanı sevmekle başlamaktadır. Tıpkı 96 yıl önce olduğu gibi. Biliyoruz ki sevmek aslında özgürleşmektir. Sevmenin her şeyi güzelleştirmek olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki sevgi özgürlüğün çocuğudur. Aslında biliyoruz ki ebediyen yurdumuzun üstünde tütecek en son ocak: Cumhuriyet Halk Partisidir” ifadelerine yer verdi.


Açıklamanın ardından 96. Kuruluş yıldönümü pastası İlçe Başkan Vekili Ali Kemal Özcan, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ve Kadın Kolları Başkanı Müjgan Dalgıç tarafından kesildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:30
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