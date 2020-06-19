Söke Çayı Islahı’nda ilk beton atma işlemi gerçekleşti

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Söke Çayı Islahı 1.Kısım işi kapsamında ilk beton atma işlemi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız konu ile ilgili olarak açıklamada, “Aydın ili sınırları içerisinde yer alan Söke ilçe merkezinden geçen, Söke Çayında zaman zaman oluşan taşkınlarla yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine zarar verdiği bilinmektedir. Tekrar aynı sorunlarının yaşanmaması ve ilçe merkezinin daha estetik bir görünüme kavuşması adına projesi hazır olan Söke Çayı Islahı 1. Kısım işi kapsamında ilk beton atma işlemi gerçekleşmiştir. Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Söke ilçe merkezi ve 2 bin 360 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği temin edilmiş, ilçe merkezinin estetik bir görüntüye kavuşması ve vatandaşlarımızı rahatsız eden kötü koku ve görsel kirlilik ortadan kalkmış olacaktır” dedi.