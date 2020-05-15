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Söke Çayı ıslah çalışmaları başladı

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Söke Çayı’nın, ilçe merkezinden geçen 2 bin 655 metrelik kısmında ıslah çalışmalarına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:57:25 -
Söke Çayı ıslah çalışmaları başladı

AYDIN (İHA) –Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Söke Çayı’nın, ilçe merkezinden geçen 2 bin 655 metrelik kısmında ıslah çalışmalarına başlandı.


Söke Çayı’nın, ilçe merkezinden geçen 2 bin 655 metrelik kısmında yapılacak ıslah çalışmalarına bugün itibaren başlandı. Islah çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Söke ilçe merkezi ve 2 bin 360 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunarak, vatandaşların can ve mal güvenliği temin edilecek. Proje sayesinde ilçe merkezinin estetik bir görüntüye kavuşması ve vatandaşları rahatsız eden kötü koku ile görsel kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

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