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Aktüel

Sokakta tek başına çıplak halde dolaşan çocuk, yürekleri ağızlara getirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde ailesi uyurken çıplak halde evden çıkan ve kaybolan 3 yaşındaki çocuk, zabıta ekipleri tarafından alınıp polise teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 21:23:08 -
Sokakta tek başına çıplak halde dolaşan çocuk, yürekleri ağızlara getirdi

Antalya’nın Serik ilçesinde ailesi uyurken çıplak halde evden çıkan ve kaybolan 3 yaşındaki çocuk, zabıta ekipleri tarafından alınıp polise teslim edildi. Ailesi uyurken evden çıktığı anlaşılan çocuk, polis tarafından aileye teslim edildi.


Belek Turizm Merkezi yolunda yalnız halde çıplak şekilde yürüyen erkek çocuğu yürekleri ağızlara getirdi. Kırgız asıllı olan 3 yaşındaki minik Amir’i görenler durumu zabıta ekiplerine haber verdi. Belediye zabıta ekipleri tarafından trafiğin yoğun olduğu bölgeden alınan minik Amir, Belek Zabıta Karakolu’na getirildi. Üzerinde elbise olmayan çocuğa zabıta ekipleri önce elbise giydirdi ve polis ekiplerine haber verdi. Amir’in ailesi aranırken evde uyuya kalan aile çocuklarının kaybolduğunu fark edip polis ekiplerini aradı. Çocuklarının emniyette olduğunu öğrenen aile rahat bir nefes aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan aile, çocuklarını sağ salim kavuşmanın mutluluğunu yaşadı ve birlikte evlerinin yolunu tuttu.

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