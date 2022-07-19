  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla ayağından vuruldu
Yerel

Sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla ayağından vuruldu

Adana'da Adil A., sokak ortasında tartıştığı Doğan Can S., tarafından tabancayla vuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 04:07:00 -
Sokakta tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla ayağından vuruldu

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden husumet yaşadıkları öne sürülen Doğan Can S. ve Adil A., sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkaran Doğan Can S., Adil A.'ya ateş açtı. Silahlı saldırı sırasında koşarak kendini kurtarmaya çalışan Adil A., sol ayağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, yol kenarında durdurduğu taksiye binip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne giden Adil A., tedaviye alındı.Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23