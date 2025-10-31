  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kamuda esnek çalışma dönemi başlıyor! Yeni sistemin detayları belli oldu

Tapularda büyük tehlike! 90 günü kaçıran tapusunu kaybediyor

Böyle olur Avrupa’nın adaleti! Türk bayrağını yırtan faşiste ballı maaş

CHP belediyeciliğinin olmazsa olmazı! Çağdaş İzmir’de bidona devam

Bir Avrupa ülkesi daha çekiliyor! Sapkınları savunan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan çıkana

İşte CHP’nin rüşvet sınavı! Bodrum’da ihraç İstanbul’da pirüpak

Son 2 yılın eylül verileri belli oldu: İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" dünyaya örnek oldu

Veriler açıklandı: Türkiye dünyada 4. sırada! En çok turist o iki ülkeden geldi

Yüzyılın Konut Projesi’nden yeni kareler! Bakan Kurum örnek daireleri gösterdi
Yerel Sokakta çocuğu tavuk gibi fırlatan adama tutuklandı!
Yerel

Sokakta çocuğu tavuk gibi fırlatan adama tutuklandı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana'da 8 yaşındaki çocuğu ayaklarından tutup yere fırlatan kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki O.A. iş yerine torpil attığı iddiasıyla 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. A.B. bir evin zilini çaldı. Bu sırada O.A., çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler şüpheliyi aynı bölgede kısa sürede yakaladı. Adlı tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinde "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" diyen şüpheli bugün sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Bu şahıs komşumuz değil, kendisi bu tarafta oturmuyor"

Yaşanan olayla ilgili konuşan amca Bünyamin Budak, "Tavuk gibi çocuğun bacağını tutup fırlatıyor. Kamera kayıtlarına bakınca insanın vicdanı el vermiyor. Küçücük bir çocuğu böyle kovalayıp tavuk gibi fırlatması yüreğimizi burktu. Bu şahıs komşumuz değil, kendisi bu tarafta oturmuyor. Kimse kimsenin çocuğunu alıp böyle tavuk gibi fırlatamaz. Bu şahıs tutuklandı, memnunuz, devletimizden şahsa hak ettiği cezayı vermesini istiyoruz" dedi.
Saldırıya uğrayan 8 yaşındaki A.B. ise çok korktuğunu ve ayağı, omzu ve kulağından yaralandığını söyledi.

Servisle çarpışan motosikletteki çocuk öldü!
Servisle çarpışan motosikletteki çocuk öldü!

Yerel

Servisle çarpışan motosikletteki çocuk öldü!

Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı
Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

Yerel

Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP
Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP

Gündem

Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23